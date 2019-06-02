انت الان تتابع تفاصيل خبر احذر.. هذا ما تفعله البطارية إن ابتلعها الطفل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 08:52 صباحاً - كشفت صور مروعة كيف يمكن لبطارية صغيرة واحدة أن تلحق الضرر بالجسم بعد أربع ساعات من ابتلاع طفل لها.

وأجرت مؤسسة صفحة CPR Kids على "فيسبوك"، سارة هانستيد، محاكاة لمثل هذه الحادثة في شرائح دجاج وصورت النتائج المرعبة ونشرتها عبر الشبكة الاجتماعية، بحسب صحيفة "ميرور".

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ووضعت هانستيد البطارية الصغيرة بين شرائح الدجاج لمدة تصل إلى أربع ساعات، وفي غضون 30 دقيقة الأولى من التجربة، بدت البطارية مشوهة وبدأت تحترق قليلاً، كما تركت علامات سوداء حول شرائح الدجاج مع علامة مستديرة واضحة حيث كانت موضوعة.

ثم تركت البطارية لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، ووجدت أنها تآكلت داخل الشرائح مكونة بعض الفقاعات حولها.

وقالت هانستيد إن هذا يوضح مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه البطاريات الصغيرة عندما يبتلعها الطفل، وهذا السبب الذي يجعلها تعد حالة طوارئ طبية.