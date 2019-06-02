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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز تشفير يعرض للبيع لأول مرة.. اعرف عمالقة التكنولوجيا اهتموا بيه ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم عرض جهاز تشفير نادر بأجزاء أصلية وفى حالة جيدة لأول مرة تطرح للبيع، حيث إنه تطلب 200 ألف دولار من أجل بدء المزاد، ولكن الحقيقة أن عمالقة التكنولوجيا أنفسهم اهتموا بهذا الجهاز.
فقد نشر إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وSpaceX، على حسابه على تويتر، صورة لنفس الجهاز المعروض وكتب عليها "وجدت نسخة قديمة من تطبيق إشارات" حيث رأى جهاز الشفرات على أنه النسخة القديمة من تطبيقات الإشارات الآن.
ولكن لم يتبين إذا كان هو المشترى للجهاز أم أنه نشر صورة عنه بعد معرفته بفتح باب عرضه للبيع، ومن هنا نتحدث عن مواصفات هذا الجهاز النادر الذى لفت الأنظار إليه وفقا لما ذكره موقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية.
تغريدة إيلون ماسك
يعد هذا الجهاز الخاص بالإشارات من الآلات المستخدمة من جانب النازيين لتغيير معالم الرسائل بحيث لا يمكن قراءتها، وقد تم الطُلب من الألمان تدميرها لتفادى وقوعها فى أيدى الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
وهذا الجهاز نجا من بين غيره والذى يتضمن أجزائه الأصلية، بينما لا تزال هناك بعض المشكلات، مثل البطارية المتآكلة وحزام من الجلد التالف، إلا أنه فى حالة أفضل بكثير من معظم الأمثلة الأخرى من الآلات، والتى نادرا أيضا ما تعرض للبيع.
جهاز تشفير
ولاحظت وحدات فك التشفير أن الرسائل غالباً ما تتضمن عبارات مماثلة مثل "Heil Hitler" ، وهو ما يؤكد أصل هذا الجهاز الألمانى لوقت الحرب العالمية الثانية وبداية ظهور مثل هذه التقنيات.
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