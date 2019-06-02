شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم ما هو الحيوان الذى يعيش لأعوام كثيرة على كوكب الأرض وما زال من المعمرين عليها، إنه "جوناثان" سلحفاة سيشيل، الذى وُلد في أوائل القرن التاسع عشر مما جعله أكبر سناً من أى حيوان آخر.

ووفقا لما ذكره موقع "thescinewsreporter" فإن ذكر السلحفاة يعيش حاليا أفضل حياة في جزيرة سانت هيلانة النائية في جنوب المحيط الأطلسي، والذى يبلغ عمره 187 عامًا بالضبط.

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جوناثان

وهذا يعني أنه ولد عام 1832، ويعد أفضل صديق له ثاني أقدم سلحفاة على الجزيرة، الذى يُدعى ديفيد وهو يبلغ من العمر 80 عامًا فقط.



جوناثان

وواجه جوناثان بعض المشكلات الصحية قبل بضع سنوات، ولكن بعد تغيير بسيط في النظام الغذائي، عاد في حالة جيدة ولا يزال قوياً، وقد تبين أن لديه مشكلة فى النظر حيث يعانى العمى وتم إجراء عملية إزالة ماء بيضاء من عينه، بالإضافة إلى ضعف حاسة الشم.