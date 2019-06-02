يتجدد كل عام الجدل حول موعد شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك تبعاً للطريقة المعتمدة في رصد الهلال، في مصر والدول العربية والإسلامية.
وحول رؤية هلال شوال، أعلن مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر، لكن باحثين فلكيين رجحوا في دول أخرى أن يكون العيد، الثلاثاء.
وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، قال مدير المركز السابق، محمد عودة، إن الأمر من الناحية العلمية والفلكية محسوم، فالحسابات دقيقة بشأن موعد العيد.
وحول مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين، أكد عودة "أنه إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل عن هلال العيد...
كانت هذه تفاصيل خبر "العيد الأربعاء أم الثلاثاء"| هل تتعذر رؤية الهلال الاثنين المقبل؟.. مدير "الفلك الدولي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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