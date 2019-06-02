انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الأنظمة الغذائية التي يتبعها الأشخاص الذين يحاولون فقد الوزن الزائد، أو التمتع بحياة أكثر صحة، ومن أبرز هذه الأنظمة؛ النظام الغذائي النباتي، والذي يعتبر نمط حياة كامل.

ولكن المشكلة في نمط الحياة هذا، هي أن عصرنا الحالي لا يتوافق معه، حيث تجد الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والكثير من اللحوم في كل مكان تذهب إليه. وبناءً عليه فإن اتباعك للنظام الغذائي النباتي يتطلب منك المزيد من العمل، والتخطيط له، ويمكن للتطبيقات التالية أن تساعد حقًا في جعل هذا أسهل قليلًا

تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات التغذية النباتية؛ التي يمكن أن تساعدك في إدارة نظامك الغذائي، أو معرفة القيم الغذائية التي تحصل عليها من الوجبات على مدار اليوم، كما توفر بعضها وصفات صحية نباتية يمكنك تحضيرها بنفسك، بالإضافة لذلك توجد تطبيقات تساعدك في الوصول إلى المطاعم التي تقدم أكل نباتي.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة لمتبعي النظام الغذائي النباتي من أجل حياة أكثر صحة:

1- تطبيق Mealime:

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يعتبر تطبيق Mealime من أهم التطبيقات التي يستخدمها متبعي النظام الغذائي النباتي، حيث يستخدمه أكثر من مليوني شخص لتخطيط وجباتهم وتناول طعام صحي.

إذا كنت تريد أن تنجح في أسلوب حياتك النباتي فهذا يبدأ من المطبخ، حيث يعد تعلم الطبخ باستخدام مكونات جديدة، وتجربة الأطعمة النباتية الجديدة جزءً من تبني هذه النمط الجديد للحياة.

تطبيق Mealime قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ بحيث يمكنك بسهولة تخصيص خطة تناسب ذوقك، وأسلوب حياتك الجديد، كما يساعدك في الحفاظ على تتبع أهدافك الغذائية عن طريق سرد المعلومات الغذائية في كل وجبة حتى تتمكن من التحكم فيما تأكله بسهولة.

يتيح لك التطبيق الوصول إلى عدد كبير من الوصفات المفصلة، التي يمكنك إعدادها بسرعة خلال 30 دقيقة أو أقل؛ باتباع إرشادات الطبخ خطوة بخطوة.

يقدم لك التطبيق كل أسبوع خطة وجبات شخصية مع وصفات بسيطة وصحية تلبي احتياجاتك، وتفضيلاتك بالضبط، وعند إنشاء خطة جديدة للوجبات، تُنشئ تلقائيًا قائمة بقالة تحتوي على جميع المكونات التي ستحتاجها لهذا الأسبوع.

كما يتكامل هذا التطبيق مع تطبيق آبل للصحة Apple Health؛ مما يتيح لك رؤية جميع معلوماتك الصحية في مكان واحد بسهولة.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق gonutss:

يعتبر تطبيق gonutss مصدر تعليمي رائع لأي شخص يريد اتباع النظام الغذائي النباتي، حيث يسمح لك بكتابة أي طعام غير نباتي، ثم يعرض قائمة بالبدائل النباتية.

يتضمن التطبيق المئات من المنتجات النباتية، والوصفات، والمواد الخام التي يمكنك شراؤها، وآلة حاسبة للبروتين تساعدك على قياس المكونات التي تعطي كمية البروتين نفسها مثل الأغذية غير النباتية.

كما يضم التطبيق ميزة Veganpedia؛ التي تتيح لك الوصول إلى المكونات النباتية الخام والتعرف عليها، لاستخدامها في وصفاتك اليومية.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

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3- تطبيق HappyCow:

أكبر مشكلة يواجهها متبعي النظام الغذائي النباتي؛ هي تناول الطعام خارج المنزل أو أثناء السفر، فليس من السهل دائمًا العثور على الطعام النباتي، أوالمطاعم التي تقدم الوصفات الغذائية النباتية.

يساعد تطبيق Happy Cow في حل هذه المشكلة، من خلال توفير ميزة البحث عن المطاعم التي تقدم وصفات تناسبك، ويمكنك فلترة عمليات البحث الخاصة بك إلى أماكن نباتية بالكامل أو أماكن توفر خيارات نباتية، أو حسب نوع النظام الغذائي النباتي الذي تفضله.

تتضمن عمليات البحث تصنيفًا للمكان بناءً على تجربة مستخدمين آخرين، وخريطة، ومعلومات الاتصال بالمكان، والصور المقدمة من المستخدمين وأصحاب المطاعم.

أصبح Happy Cow التطبيق الأول من نوعه، حيث نما ليشمل ما يصل إلى 90 ألف خيار من المطاعم والمقاهي، ومحلات البقالة في 180 دولة، كما حصل على أكثر من 425 ألفًا من تقييمات المستخدمين، وعندما تسمح للتطبيق بالوصول إلى الموقع الجغرافي لك، فإنه سيبحث عن المطاعم الأقرب إليك.

كما يتيح لك التطبيق التقاط صور للمطاعم المفضلة لديك، ومشاركتها مع المستخدمين للاستفادة من تجربتك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Vegan Amino:

يساعدك تطبيق Vegan Amino في الاستمرار على نمط الحياة النباتي عن طريق التحدث مع النباتيين الآخرين حول خياراتهم الغذائية، أو نصائح الطهي.

Vegan Amino ليس مجرد تطبيق لاكتشاف وجبات نباتية جديدة، أو التعرف على المكونات النباتية، ولكنه يعتبر أكبر منصة للنباتيين على الإنترنت، والمهتمين بالنظام الغذائي النباتي.

يمكنك من خلال هذا التطبيق مشاركة الوصفات، والبحث في قاعدة البيانات الضخمة للوصفات التي يقدمها المستخدمين، والمشاركة في استطلاعات الرأي وغرف الدردشة، كما يمكنك التعرف على آخر الأخبار المتعلقة بالنظام، والمنتجات النباتية، ومناقشتها مع الآخرين.

يضم التطبيق تبويب خاص بالأسئلة، حيث يمكنك طرح الأسئلة المتعلقة بنمط الحياة النباتية، أو الإجابة على الأسئلة المطروحة من واقع تجربتك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Food Monster:

يساعدك تطبيق Food Monster في الوصول الفوري إلى العديد من الوصفات النباتية، حيث يمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من 8000 وصفة نباتية، كما يمكنك الوصول إلى أكثر من 10 وصفات جديدة يوميًا؛ أي أكثر من 3000 وصفة جديدة كل عام، لذلك فهو يعتبر كتاب طبخ رقمي عملاق لا ينتهي على الإطلاق.

يتيح لك التطبيق تعلم طهي الوصفات الجديدة من خلال صور عالية الدقة تقدم لك التعليمات خطوة بخطوة، كما يضم التطبيق ميزة bookmark حتى تتمكن من حفظ الوصفات المفضلة لديك في فئات منفصلة للوصول إليها بسهولة في أي وقت، وهناك أيضًا ميزة تخطيط الوجبات لتسهيل اتباع النظام.

كما يمكنك الانضمام إلى مجتمع Food Monster والمشاركة في مناقشات متعددة، وتبادل النصائح، وطرح الأسئلة حول الوصفات المفضلة لديك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي نظام أندرويد.