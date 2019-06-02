تيليجرام تدعم المناقشة في القنوات والمزايا الأخرى في آخر…

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام – اليوم السبت – عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها، يركز على زيادة الخصوصية التي تفتخر بأنها أقصى أولوياتها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن التحديث الجديد يجلب ميزة “الاستثناءات للدردشات الجماعية”، إذ أصبح بإمكان المستخدمين – اعتبارًا من اليوم – جعل بعض المعلومات، مثل: رقم الهاتف، مخفيًا عن الجميع، باستثناء مجموعات أُنشئت سابقًا؛ يختارونها من الإعدادات.

وأضافت تيليجرام أن التحديث الجديد يسهل على المستخدمين دمج البوتات Bots مع خدمات الويب. وتعتقد الشركة أن هذا التغيير يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من البوتات، مثل: “بوت المناقشة” @discussbot، الذي يرسل إشعارات للمستخدمين في حال تعليق أحدهم على كتاباتهم على إحدى خدمات التواصل الاجتماعي، أو اللعب، أو غيرها من الخدمات.

وأعلنت تيليجرام عن إضافة ميزتين جديدتين إلى القنوات والمجموعات، وهما: إمكانية المناقشة في القنوات، والإعلانات في المجموعات. فقد أصبح بإمكان المشرفين إضافة مجموعة خاصة بالقنوات لتعمل كلوحة مناقشة. وسيرى المشتركون بالقنوات رابط “ناقش” Discuss على اللوحة السفلية للقناة، وسوف يُحوَّل كل منشور جديد في القناة تلقائيًا إلى “مُثبَّت” في لوحة المناقشة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وقالت تيليجرام: إنه أصبح بالإمكان عرض أي قناة عامة من الويب، حتى وإن كان المستخدم ليس مسجلًا الدخول إلى تيليجرام، وينطبق الأمر حتى على المستخدمين الذين لا يملكون حسابًا في تيليجرام.

أما فيما يتعلق بالتحديثات الخاصة بأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، فقد ذكرت تيليجرام في منشورها أن النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من التطبيق تأتي بميزة “المصغرات” لملفات “بي دي إف” PDF. كما أصبح بالإمكان تحويل أي نص إلى رابط.

أما فيما يخص تحديثات التطبيق على نظام أندرويد، فقد أعادت الشركة تصميم حوارات التأكيد، وحسنّت تصميم رسائل البحث، وإضافة الناس إلى المجموعات.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.