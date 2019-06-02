شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الكلاب العدوانية يمكن تعديل سلوكها والتخفيف من خوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن أخذ الكلب إلى مدربين متخصصين يقلل من مشكلاتهم التى تتمثل فى العدوانية تجاه بعض البشر والخوف من حركة المرور، وكذلك يخفف من رفضهم للمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن التدريب لساعة واحدة فى الأسبوع قد يجعل الكلاب يتعاملون أيضا بشكل أفضل مع وقت الاستحمام ويكونون أكثر هدوءًا عند التواصل معهم أو خلال زيارة الطبيب البيطري.



كلب

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وأجرى الباحثون الدراسة على 80 كلبًا، منها 32 تم نقلهم إلى التدريب لمدة ساعة أسبوعيًا، وبعد مرور عام سُئل أصحابها 100 سؤال حول سلوك كلابهم.

وقسمت تلك الكلاب إلى ستة فصول تدريبية، والتي تنطوي عند اللعب مع غيرها من الجراء ولا تقوم بالتعامل مع الغرباء من البشر، وبالفعل تمكنوا من أن يكونوا أفضل سلوك مع الكلاب الأخرى وأقل خوفا.