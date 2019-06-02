شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول مرة منذ الثورة الصناعية.. بريطانيا تولد الكهرباء دون فحم لأسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه لم يتم حرق الفحم فى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، حيث تمكنت بريطانيا من تحقيق رقم قياسى جديد فى مجال الطاقة النظيفة عن طريق توليد الكهرباء بدون فحم لمدة أسبوعين.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ملي" البريطانية فيمثل الرقم القياسي الجديد أطول فترة لم يساعد فيها الفحم في السيطرة على بريطانيا منذ الثورة الصناعية.



الفحم

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وهذا يعني أن بريطانيا لم تكن بحاجة إلى الفحم، الذى يعتبر وسيلة ملوثة للغاية لإنتاج وقود الطاقة لمدة 336 ساعة، وكان السجل الأخير 193 ساعة فقد تم تحقيقه في بداية مايو الماضى، وبالتالى تمتعت بريطانيا بمزيد من الساعات الخالية من الفحم خلال الشهر الماضى بما يساوى 679 ساعة مما كانت عليه طوال عام 2017 بما يعادل 624 ساعة.

وقالت إيما بينشبيك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة ببريطانيا: "كان الفحم هو العمود الفقري للثورة الصناعية الأخيرة، ولكن هذه التقنية القديمة يتم التغلب عليها من خلال طاقة الرياح، التي تعد قوة اقتصادنا في القرن الحادي والعشرين"، مضيفة "توفر الطاقة المتجددة أكثر من ثلث الكهرباء لدينا اليوم، وهذه مجرد البداية".

وأوضحت: "نحن بحاجة إلى الانتقال من الوقود الأحفوري في جميع أنحاء الاقتصاد لتجنب المخاطر الهائلة الناجمة عن اضطراب المناخ والاستفادة من التقنيات الحديثة والنظيفة".