شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الاكتئاب للتوحد للغباء .. أمراض ستصيبك عند استخدام السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شبكات التواصل الإجتماعى جزأ لا يتجزأ من حياة الكثيرين منا فى الوقت الحالى، لكن فى نفس الوقت فإن لهذه الشبكات أثار جانبية سيئة قد تصل فى بعض الأحيان لإصابة المستخدمين بعدد من الأمراض المختلفة، وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى..

انستجرام يؤدى للاكتئاب

كشف بحث جديد أن استخدام شبكة انستجرام يؤدى إلى شعور الإنسان بسلوكيات اجتماعية متعلقة بالاضطراب الاكتئابى الرئيسى، نتيجة شعور المستخدمين بأن هناك آخرين يعيشون حياتهم أفضل منه، وذلك وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 500 من المراهقين الذين يستخدمون بنشاط كل من فيس بوك وتويتر وانستجرام وسناب شات.

Advertisements

تويتر يجعلك غبيا

أما شبكة تويتر، فقد أوضحت دراسة جديدة تم إجرائها على الطلاب، حيث تبين من خلال الدراسة أن استخدام موقع تويتر للمناقشة قد يكون مسئولاً عن انخفاض جودة الخطاب العام ككل، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أن استخدام تويتر بين الطلاب يرتبط بانخفاض فى نتائج الاختبار ما بين 25 إلى 40 %، حيث يقول الخبراء إن الانخفاض كان ملحوظًا للغاية بين الطلاب المتفوقين، وأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى قد أضعف أداءهم.

فيس بوك يصيب الأطفال بالتوحد

كذلك فقد كشفت دراسة حديثة أن كثرة استخدام فيس بوك يمكن أن يؤدى إلى ظهور علامات "التوحد الظاهرى"، إذ وجد علماء النفس فى جامعة "صن شاين كوست" فى أستراليا أن المستخدمين، وخاصة الأطفال، الذين يربطون أنفسهم بوسائل الإعلام الاجتماعية، ويتصفحون بكثرة مواقع مثل تويتر وفيس بوك أظهروا عدم القدرة على قراءة العواطف الوجهية، كما أنهم فشلوا فى تكوين صداقات وحياة اجتماعية خاصة بهم.