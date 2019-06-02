كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| إطلاق جهاز تعقب اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit الجديد

متابعة-سنيار: بعد إطلاق Galaxy Fit E في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت Samsung جهاز تعقب لياقة آخر، وهو Samsung Galaxy Fit.

تم إطلاق Samsung Galaxy Fit في إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهولندا، كما سيتم إطلاق الجهاز في اليابان في 13 يونيو.

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يأتي جهاز Galaxy Fit الجديد بشاشة AMOLED ملونة مقاس 0.95 بوصة، وسيكون الجهاز متاحا بين لونين مختلفين، أسود وفضي.

الجهاز مقاوم للماء، ويأتي مع مجموعة من ميزات تتبع اللياقة البدنية المدمجة، وهو متوفر بسعر 99 يورو في أوروبا.