شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف المريخ "كيريوسيتي" يكشف عن طبقة طينية مليئة بالمعادن بالكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مستكشف المريخ "كيريوسيتي" التابع لناسا عن طبقة طينية على سطح المريخ بالمنطقة التى يجرى استكشافها، والتى يوجد بها أعلى كميات من المعادن الطينية التى عثر عليها خلال المهمة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإن هذه المنطقة الغنية بالطين برزت في مدارات ناسا قبل هبوط المستكشف في عام 2012، وغالبا ما يتشكل الطين في الماء، حيث يقوم برنامج "كيريوسيتي" باستكشاف منطقة " Mount Sharp" التى توجد فيها هذه الطبقة الطيبنية لمعرفة ما إذا كانت لديها الظروف اللازمة لدعم الحياة من ملايين السنين.

وقدمت أداة المعدن في المستكشف، أول تحليلات لعينات الصخور التي تم حفرها في الوحدة، ووجدت كمية كبيرة من المعادن بما فيها القليل جدًا من الهيماتيت، وهو معدن أكسيد الحديد.

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صور المستكشف خلال جمع البيانات

وما تعنيه هذه النتائج الجديدة للمنطقة لا يزال موضع نقاش، فمن المحتمل أن تكون الصخور في المنطقة قد تشكلت كطبقات من الطين في البحيرات القديمة، وتفاعل الماء مع الرواسب بمرور الوقت، تاركًا وفرة من الطين في الصخور هناك.

وسط هذا الحفر والتحليل الجديد استغرق مستكشف كيريوسيتى استراحة لمشاهدة بعض الغيوم، واستخدم المستكشف كاميرات بالأبيض والأسود (Navcams) لالتقاط صور لغيوم السحب في 7 مايو و 12 مايو 2019، ومن المحتمل أن تكون غيوم ثلجية مائية على بعد حوالي 19 ميلًا أعلى السطح.

كما يحاول فريق المهمة تنسيق عمليات المراقبة للسحاب مع مركبة انسايت التابعة لناسا، والتى تقع على بعد حوالي 373 ميلًا، والتي التقطت مؤخرًا صورها عن السحب، حيث يمكن أن يساعد التقاط نفس السحب من نقطتين مختلفتين العلماء في حساب ارتفاعهم.