شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج: كل ما تريد معرفته عن مبادرة جوجل لترتيب المواقع وفقا لإصدار الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أنه سيتم فهرسة جميع مواقع الويب الجديدة التى لم تكن معروفة سابقًا لبحث جوجل وترتيبها على "البحث" على أساس "فهرسة الموبايل أولاً" أو mobile indexing، وفيما يلى نعرض مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر كما يلى:

س: ماذا تعنى فهرسة الموبايل أولاً ؟ أو mobile-first indexing؟

ج: تعنى "فهرسة الموبايل أولاً" أن جوجل سيفحص ويحلل إصدار الموبايل لأى موقع ويب جديد لتقييم الموقع وترتيب ظهوره بالبحث، بدلاً من فهرسته وفقا لإصدار سطح المكتب الذى تم استخدامه من قبل.

س: متى ستقوم جوجل بتطبيق هذا النظام من الفهرسة؟

ج: ستقوم شركة جوجل بتطبيق أسلوب الفهرسة الجديد بداية من 1 يوليو.

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س: ماذا سيجرى للمواقع الجديدة؟

ج: سيتم فهرسة المواقع الجديدة تمامًا والتى لا يعرفها جوجل بعد، باستخدام فهرسة الموبايل أولاً بشكل افتراضى، كما سيتم أيضًا فهرسة المواقع الأخرى التى انتقلت بالفعل إلى "فهرسة الموبايل أولا" بنفس الطريقة، لكن المواقع القديمة التى لم يتم ترحيلها بعد ستتم فهرستها بالطريقة القديمة، أى فهرسة سطح المكتب، حتى تصبح هذه المواقع جاهزة.

س: ماذا سيجرى للمواقع القديمة؟

ج: بالنسبة إلى مواقع الويب القديمة والحالية، ستحدد جوجل استعدادها لـ "فهرسة الموبيل أولاً" استنادًا إلى تكافؤ المحتوى بما فى ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط والبيانات، بالإضافة إلى عناوين وأوصاف أخرى تشبه بيانات التعريف، وستقوم جوجل بإخبار المواقع من خلال Search Console أو "أدوات مشرفى محركات البحث جوجل" بمجرد رؤيتها جاهزة".

س: هل ستنبه جوجل المواقع عند نقلها؟

ج: على عكس مواقع الويب القديمة التى تحصل على إشعارات عند نقلها، لن ترسل جوجل إشعارات إلى مواقع الويب الجديدة، حيث قالت جوجل:"نظرًا لأن الحالة الافتراضية لمواقع الويب الجديدة ستكون فهرسة الهواتف أولاً، فليست هناك حاجة لإرسال إشعار".