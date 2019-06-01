شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة جديدة لسماء الليل من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن صورة جديدة ملفته للنظر، تظهر سماء الليل، كما تراها (NICER) وهى أداة على متن المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أمضت (NICER) ما يقرب من العامين الماضيين فى تتبع المصادر الكونية التى تصادفها عند دوران محطة الفضاء الدولية حول الأرض، وهى رحلة تستغرق 93 دقيقة فقط.

وتظهر هذه الصورة الجديدة البيانات من أول 22 شهرا من تشغيل الأداة، وتتبع الأشعة السينية ومناطق تصادم الجسيمات عالية الطاقة.

تم تصميم أداة (NICER) من ناسا لاستهداف المصادر الكونية فى الليل، إذ تظل أجهزة الكشف الخاصة بها جاهزة للعمل، بحيث تتمكن من جمع البيانات لأنها تقوم بتمرير متكرر لهذه المصادر المشرقة.

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ووفقا لتقرير وكالة الفضاء على موقع "ديلى ميل": "الأقواس والأماكن الساطعة فى الصورة هى نتيجة المسار الذى تتبعه (NICER)".





تظهر هذه النسخة بشكل واضح أن (NICER) قد لاحظ كل شئ من السدم والمستعرات النابضة والنجوم وثنائيات الثقب الأسود، ويقول "كيث جندرو"المحقق الرئيسى للبعثة فى مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابعة لناسا: "مع الحد الأدنى من المعالجة تكشف الصورة بقايا السوبرنوفا، التى تبعد ما يقرب من 90 سنة ضوئية ويعتقد أن عمرها بين 5000 إلى 8000 عام".

وأضاف: "من المحتمل أن تكشف عمليات المسح الليلة لـ(NICER) تدريجيا عن صورة جديد للأشعة السينية للسماء بأكلمها".

ووفقا لوكالة ناسا فإن الأداة تعمل أساسا على دراسة نجوم "النيوترون" وهى البقايا الكثيفة للنجوم الميتو، وتقود أداة (NICER) تجربة تعمل كنظام تحديد المواقع العالمى لتحديد المواقع المجرة بشكل أساسى.