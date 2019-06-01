علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. التحقيق مع جوجل بتهمة الاحتكار والجيش الأمريكى يجند "السمك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد عددا من أبرز وأهم الأخبار العلمية والفضائية والتكنولوجية التى ظهرت على مدار اليوم، والتى شغلت العالم ونالت اهتمام الصحف والمواقع العالمية، وعلى رأسها خطوات الصين للرد على قرار الحظر الأمريكى، وفيما يلى نرصد أهم هذه الأخبار:

الصين تستعد للرد على قرار الحظر الأمريكى بخطوات مشابهة.. اعرف التفاصيل

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فيس بوك يمول حقل ضخم للطاقة الشمسية فى تكساس
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شركات التكنولوجيا الأمريكية قلقة بشأن تعريفة ترامب الجمركية على المكسيك

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وزارة العدل الأمريكية تستعد للتحقيق مع جوجل بشأن مكافحة الاحتكار

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علماء يكتشفون "ومضات غامضة" من الضوء على سطح القمر

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ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو العنيفة يجعلهم أكثر عرضة لاستخدام الأسلحة

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تقرير: أقمار مشروع Starlink التابع لسبيس إكس تسير بشكل صحيح

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تقرير: فيس بوك يرفض إخطار المستخدمين عند نشر صور جنسية لهم دون إذن

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