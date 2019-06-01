تكنولوجيا: كل ما نتوقع الكشف عنه في مؤتمر ابل للمطوريين WWDC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين القادم WWDC 2019 في 3 من شهر يونيو، للكشف عن الجديد في برمجيات وأجهزة الشركة من MAC PRO، وIOS 13 إلى جانب WATCHOS 6، وفي السطور التالية نسلط الضوء على أهم الإعلانات المتوقعة في مؤتمر ابل.

تحديث iOS 13 في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد

يأتي تحديث iOS 13 في مؤتمر المطوريين بتركيز خاص على نمط الثيم المظلم Dark Mode، الذي يأتي في نطاق أوسع على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، حيث تأتي واجهة منصة iOS والتطبيقات الآن بميزة الثيم المظلم والخلفية المميزة باللون الأسود.

ومن المقرر أن يدعم توسيع نطاق الثيم المظلم عمر أطول للبطارية مع الشاشات OLED المميزة لهواتف الأيفون، كما يدعم عرض أفضل في الإضاءة المنخفضة لا يؤدي إلى إرهاق العين.

ولقد كشفت تسريبات 9to5Mac خلال الفترة الماضية عن لقطات للشاشة تعرض بعض التطبيقات على منصة iOS بالثيم المظلم، حيث تأتي واجهة زجاجية مميزة باللون الأسود بديل للون الأبيض في الواجهة وفي عناصر وأدوات النظام، أيضاً من المتوقع أن يأتي بنفس التجربة على أجهزة الآيباد أو مع بعض التغييرات الطفيفة.

أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل مجموعة من التحديثات لبعض التطبيقات، حيث إعتادت ابل على إطلاق تحديث التطبيقات سنوياً، أو نصف سنوي، أي على عكس شركة جوجل التي تحرض على دفع تحديثات التطبيقات على مدار العام، لذا من المتوقع أن تقدم ابل تحديث لتطبيق Mail، و Messages، و Health إلى جانب تحديث تطبيق Reminders.

كما تقدم ابل تحديث هام لتطبيق Find My الذي يأتي بتصميم جديد وعنوان جديد أيضاً ليضم ميزة البحث عن الهاتف والأصدقاء معاً في تطبيق واحد.

من المرتقب أيضاً أن يتم إطلاق خدمة بث الألعاب الجديدة لشركة ابل Apple Arcade حيث تطلق خدمة البث للمستخدمين في خريف هذا العام، لذا من المتوقع أن تنطلق الخدمة بعد إطلاق إصدارات الأيفون في مؤتمر أخر هذا العام.

يذكر أن أكبر التغييرات المتوقعة لتحديث iOS 13 تأتي في أجهزة الآيباد، حيث يجلب التحديث الجديد تطبيق Files بآداء أفضل، كما تشير التوقعات إلى دعم أفضل لميزة المهام المتعددة على شاشة أجهزة الأيباد، أي تأتي الميزة بتوسع عن ميزة فصل وتقسيم الشاشة الحالية.

وتشير بعض التوقعات إلى ميزة دعم الفارة على أجهزة الآيباد التي يمكن الوصول إليها عبر إعدادات الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تأتي ميزة 3D Touch في هذا التحديث من iOS 13.

تحديث MACOS 10.15

كانت شركة ابل قد أطلقت إعلان تشويقي لتحديث MACOS 10.15 تؤكد من خلاله عن تغييرات هامة تقدمها ابل في تحديث MACOS 10.15 المرتقب، والتي يأتي على رأسها ميزة تشغيل تطبيقات iOS على أجهزة Mac، حيث يأتي هذا التغيير في مشروع ابل الجديد الذي يعرف بمشروع Marzipan.

ومن المقرر أن يتميز مشروع Marzipan بتجربة سلسة في تشغيل التطبيقات التي طورت لمنصة iOS ونقل العرض من أجهزة الآيباد إلى شاشة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تنضم لاحقاً التطبيقات المخصصة لهواتف الأيفون أيضاً.

ولقد رصدت بالفعل عدد أربعة من تطبيقات Marzipan حتى الآن، إلا أن النظرة الأولى على التطبيقات لم تقدم عرض مميز على شاشات Mac يحاكي التطبيقات المخصصة لأجهزة Mac، لذا قد تحتاج ابل للعمل على دعم هذه التطبيقات للظهور بشكل أفضل على أجهزة Mac.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي دعم تطبيقات الآيباد على أجهزة Mac بدعم أيضاً لإستخدام الفارة، ولوحة المفاتيح، والقائمة، كما يأتي تحديث MACOS 10.15 بدعم أفضل للنوافذ المتعددة، ومن المتوقع أن تنطلق لاحقاً مزيد من التطبيقات التي تدعم مميزات تحديث MACOS 10.15 من تشغيل تطبيقات الآيباد، ودعم النوافذ المتعددة.

من جانب أخر تستعد شركة ابل لتقسيم iTunes إلى تطبيقات مستقلة، لذا من المتوقع أن تنطلق تطبيقات منفصلة من Music، وتطبيق Podcasts، وتطبيق TV إلى جانب تطبيق Books، أيضاً من المتوقع أن يأتي تطبيق iMessage بمجموعة من المؤثرات الجديدة التي تعمل بشكل أفضل على تطبيق أجهزة Mac.

يذكر أن بعض الشائعات قد أشارت إلى أن ابل ستدعم إستخدام أجهزة الآيباد كشاشة ثانية لأجهزة Mac، لذا علينا أن نترقب مؤتمر المطوريين لنتعرف بشكل أفضل على تقنية ابل والجديد في برمجيات MACOS 10.15.

أجهزة MAC PRO وشاشة 6K PRO

أكدت شركة ابل خلال 2017 على خططها لإطلاق تحديث لأجهزة Mac Pro يأتي بتجربة أفضل من الإصدار الحالي، على أن تعالج المشكلات الشائعة في الإصدار القادم.

لذا من المتوقع أن نشهد إنطلاق الإصدار الجديد من Mac Pro في مؤتمر المطوريين، إلا أن تصميم ومميزات الإصدار الجديد مازالت غير واضحة في الوقت الراهن، حيث تشير التوقعات إلى آداء أفضل مع رقاقة معالج أقوى، مع مجموعة من التكوينات المميزة.

أيضاً من المتوقع أن تكشف ابل عن شاشة 6K pro بحجم 31.6 إنش، حيث تعود الشاشة الجديدة بعلامة ابل التجارية Cinema Display، أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة لتستهدف المحترفين والمصممين ومجال العمل بشكل خاص.

تحديث WATCHOS 6 وTVOS 13

يعد تطبيق TV الجديد أحد أهم الإضافات الهامة من شركة ابل هذا العام لذا قد لا تقدم ابل الكثير من المميزات الجديدة في تحديث tvOS 13، إلا أن التركيز الأكبر سيكون حول خدمة TV Plus، مع الإعلان المتوقع عن قيمة الإشتراكات، والحزمة المقررة لخدمة ابل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل لن تقدم الكثير من الإعلانات أو التغيير في تحديث watchOS 6 هذا العام، إلا أن التركيز الأكبر سيكون في تحديث تطبيق Health لدعم مميزات الساعة الذكية، كما تشير التوقعات إلى إطلاق تطبيق Voice Memo للملاحظات الصوتية، كما يأتي التحديث بواجهات جديدة لساعات ابل الذكية.

لذا نترقب مؤتمر المطوريين يوم الاثنين المقبل في 3 من يونيو لنتعرف على كل جديد من عملاق التكنولوجيا ابل.

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