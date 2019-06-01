تسريب جديد يؤكد وصول الهاتف Redmi K20 إلى بعض الأسواق تحت إسم Xiaomi Mi 9T

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الأونة الأخيرة أن شركة Xiaomi تخطط لإطلاق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro بأسماء مختلفة في بعض الأسواق بحيث تخطط لإطلاقهما في الهند تحت الأسماء Pocophone F2 و Pocophone F2 Pro على التوالي، في حين تخطط لإطلاقهما في بعض البلدان الأوروبية تحت الأسماء Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro على التوالي.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يؤكد صحة تلك الشائعات، وهذا التسريب الجديد عبارة عن صور لعلبة الهاتف Xiaomi Mi 9T، وهي العلبة التي تعرض لنا هاتف ذكي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20 مع العلم بأنه تم نشر هذه الصور من إمارة دبي، وهذا ما يعني بأن الهاتف Redmi K20 سيصل أيضًا إلى الإمارات العربية المتحدة تحت إسم Xiaomi Mi 9T.





للتذكير، يضم الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro أو بالأحرى Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro كاميرات رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وشاشات OLED تضم مستشعرات بصمات الأصابع، وكاميرات أمامية منبثقة. وفي حين يعمل الهاتف Redmi K20 بالمعالج Snapdragon 730، فإن الهاتف Redmi K20 Pro يعمل بالمعالج Snapdragon 855.

يبلغ قطر الشاشة 6.39 إنش في حين تمتاز بدقة +FullHD وبإطار نحيف للغاية، وهذا هو السبب الذي دفع شركة Redmi لنقل الكاميرا الأمامية إلى آلية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز. وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 855، فالهاتف Redmi K20 Pro يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية تتراوح ما بين 64GB و 256GB.

الكاميرا الرئيسية مزودة بالمستشعر Sony IMX586 الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل، ولكن هناك كاميرتين إضافيتين في الخلف، واحدة تمتاز بدقة 13 ميغابكسل وتضم عدسة واسعة الزاوية، في حين تمتاز الكاميرا الخلفية المتبقية بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة مقربة.

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كما أكدت لنا شركة Redmi من قبل، فهواتفها الجديدة توفر إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro يضمان كذلك كاميرات أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل، وبالطبع هي مدعومة بالذكاء الإصطناعي.

على غرار الهواتف الذكية الرائدة المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Redmi K20 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W. ووفقا للسيد Lu Weibing، فمن الممكن شحن 58% من بطارية هذا الهاتف في غضون نصف ساعة وشحن البطارية بالكامل في غضون 74 دقيقة.

ستحتوي هواتف Redmi K20 الجديدة كذلك على وضع Game Turbo 2.0 الذي يخصص موارد الجهاز للألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، هناك وضع آخر يقوم بالتحول الذكي من WiFi إلى 4G لتوفير إتصال سلس.

تجدر الإشارة إلى أن Redmi K20 هو ثاني هاتف ذكي مزود بالمعالج Snapdragon 730 في السوق حاليًا. وعلى الرغم من أنه يحتوي على نفس الشاشة ونفس الكاميرات إلا أن الكاميرا الرئيسية تضم في الواقع المستشعر Sony IMX582. وتتمتع البطارية بنفس السعة، ولكنها تقبل الشحن بمعدل 18W.

عمومًا، الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيكونا متوفرين بلونين، هما الأزرق والأحمر. وبالنسبة للأسعار، فالهاتف Redmi K20 سيكلف ما يعادل 289 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، في حين سيكلف ما يعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. أما بخصوص أسعار الهاتف Redmi K20 Pro، فبإمكانك إيجادها في الجدول أدناه. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الأسعار قابلة للتغيير حسب المنطقة.