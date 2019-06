موتورولا تؤكد رسميًا عدم قدوم Moto Z4 Play و Moto Z4 Force هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة موتورولا رسميًا أن Moto Z4 هو العضو الوحيد في سلسلة هواتف Moto Z Series الذي سيكون متاحًا هذا العام. هذا يعني أنه لن يكون هناك Moto Z4 Play أو Moto Z4 Force. ومن المفاجئ أن نرى شركة موتورولا تقرر عدم إطلاق الهاتف Moto Z4 Play هذا العام لأننا رأينا الشركة تقوم بإطلاق الهاتف Moto Z3 Play جنبا إلى جنب مع Moto Z3 في العام الماضي. وبالنسبة لعدم قدوم الهاتف Moto Z4 Force هذا العام، فهو قرار كان متوقعًا إلى حد كبير لأننا لم نرى الهاتف Moto Z3 Force في العام الماضي أيضًا.

ومن خلال هذا، يتضح لنا جليًا أن شركة موتورولا تحاول تبسيط تشكيلة هواتفها الذكية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون جيدًا، على الرغم من أن هذا القرار سيثير إستياء عشاق هواتف Moto Z Force و Moto Z Play. وفي الوقت الراهن، يبدو أن شركة موتورولا لا تزال متمسكة بالهواتف الذكية المتوسطة والمتدنية فقط، وعدم إطلاق هاتف رائد حقيقي مزود بالمعالج Snapdragon 855.

ومع ذلك، فهناك إحتمال أن تكون شركة موتورولا قد قررت ببساطة إطلاق هاتفها الرائد لهذا العام في وقت لاحق بإسم مختلف. وبالتالي، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من إستراتيجية شركة موتورولا في السوق هذا العام.

Hi Raffi. We will not be announcing additional moto z devices this year.