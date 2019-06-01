مبيعات Huawei في الهند لا تزال قوية على الرغم من المستقبل غير الواضح

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قررت بعض شركات الإتصالات وبعض متاجر التجزئة في أوروبا تقييم علاقاتها مع شركة Huawei بعد الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على هذه الشركة الصينية، والذي جعل مستقبل شركة Huawei في سوق الهواتف الذكية غير مؤكد، فإن المبيعات في الهند تسير كالمعتاد مع وجود مؤشرات على تغير الأوضاع في المستقبل القريب.

ذكرت شركة Croma الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في الهند أن مستخدمي Huawei ليسوا قلقين بشأن التحديثات القادمة وأنهم واثقون من أنهم سيحصلون على ميزات جديدة في المستقل القريب.

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وصرح مدير التسويق في شركة Croma، السيد Ritesh Ghosal بالقول : ” مع عروضها التكنولوجية المبتكرة والمتميزة، ستظل شركة Huawei واحدة من العلامات التجارية المرغوبة ” في السوق الهندي. في البيان الصحفي، أعلنت شركة Croma أيضًا أن ملاك الهاتف Huawei P30 Pro سيتلقون ميزة Dual View Video والقدرة على قياس أبعاد العناصر في الواقع في المستقبل القريب، إلى جانب التحديثات الأمنية المعتادة.

شركة Croma دخلت في شراكة مميزة مع شركة Huawei، وهي لعبت دورًا رئيسيًا في تزايد شعبية ونطاق هواتف Huawei في الهند. ومع ذلك، فقد قررت شركة Croma عدم الكشف عن أي تفاصيل حول الخطط المستقبلية لشركة Huawei وأجهزتها القادمة، بما في ذلك Honor 20 Pro الذي تم الإعلان عنه في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن دون تاريخ إطلاق صريح.

نحن حريصون على معرفة كيف سيؤثر الحظر في نهاية المطاف على جميع هواتف Huawei الذكية المتدنية والمتوسطة، لأنها تمثل الحصة الأكبر من الأجهزة المباعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.