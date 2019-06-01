Realme تبدأ أخيرًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Realme 2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد بدأت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بإصدار تحديث Android 9 Pie المستقر للهاتف Realme 2 Pro. هذا التحديث يحمل البنية رقم RMX1801EX_11.A.20 ويبلغ حجمه 2.71 جيجابايت.

بغض النظر عن الميزات الجديدة والتغييرات التي قامت شركة جوجل بتضمينها في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك واجهة ColorOS 6 الأحدث من شركة Oppo، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الدعم لـ Chroma Boost و HAL3 للكاميرا، وإضافة درج التطبيقات للانشر ColorOS Launcher، فضلا عن العديد من التغييرات والإضافات الأخرى.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

وبغض النظر عن الهاتف Realme 2 Pro، فمن المفترض أن يحصل كل من Realme 1 و Realme 2 و Realme U1 و Realme C1 كذلك على تحديث Android 9 Pie في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري. لذلك، إذا كنت تملك واحدًا من هذه الهواتف، فتوقع الحصول على الإصدار الأحدث من نظام الاندرويد هذا الشهر.