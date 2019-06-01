شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشار فيس بوك: لا تتوقع الحصول على خصوصية عند استخدام مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جادل موقع فيس بوك بأنه لا ينتهك حقوق خصوصية المستخدمين، وذلك لأنه لا يوجد توقع للخصوصية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وقال مستشار الشركة "أورين سنايدر" خلال جلسة استماع من قبل المحاكمة لرفض دعوى قضائية ناشئة عن فضيحة كامبريدج أنالتيكا :"لا يوجد أى غزو للخصوصية على الإطلاق، لأنه لا توجد خصوصية"، وتلك التصريحات أثارت الجدل بشكل كبير.

وبحسب ما ورد لم تنكر الشركة وصول أطراف ثالثة إلى بيانات المستخدمين، لكنها بدلاً من ذلك أخبرت قاضى المقاطعة الأمريكية "فينس تشابريا" أنه لا يوجد "توقع معقول للخصوصية" على فيس بوك أوأى موقع وسائط اجتماعية أخرى.



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وتأتى تلك الحجة القانونية المثيرة للجدل فى الوقت الذى تحاول فيه أكبر شبكة اجتماعية فى العالم إقناع الناس بأنها تعرف كيفية حماية معلوماتهم الشخصية، ففى وقت سابق من هذا الشهر، قالت مديرة العمليات بالشركة "شيريل ساندبرج" إنها والمدير التنفيذى مارك زوكربيرج سيفعلان "كل ما يتطلبه الأمر" للحفاظ على سلامة الناس على فيس بوك.

ولا تزال الشركة تعانى من المشاكل، حيث تصاعدت الدعوات لتقليص سيطرة زوكربيرج على فيس بوك، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بخصوصية البيانات وأمانها، كما يتوقع فيس بوك مواجهة غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب إخفاقها المزعوم فى حماية خصوصية المستخدم.

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