شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب "جيمس ويب" ينجح فى اختبار الفراغ الحراري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح تلسكوب جيمس ويب سبيس James Webb Space Telescope التابع لوكالة ناسا الأمريكية في اجتياز اختبارمهم آخر، حيث اقترب هذا المرصد خطوة من إطلاقه عام 2021.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، مرت المركبة الفضائية باختبارها النهائي للفراغ الحراري الذي يهدف إلى التأكد من أن أجهزتها ستعمل إلكترونيًا في فراغ الفضاء، وتتحمل التغيرات في درجات الحرارة القصوى التي ستواجهها في مهمتها.

واشتمل هذا الاختبار على جزء من المركبة يشمل على أدوات القياس والتلسكوب، والذى أجرى بنجاح اختبار الفراغ الحراري في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

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اختبار التلسكوب وفي أحدث اختبار بيئي، أغلق الفنيون والمهندسون عنصر مركبة الفضاء Webb داخل غرفة فراغ حرارية خاصة، وذلك لتكرار فراغ الفضاء خلال التجربة، وتعرض التلسكوب لمجموعة واسعة من درجات الحرارة الساخنة والباردة، التي تمتد من درجة حرارة سالب 235 درجة فهرنهايت (سالب 148 درجة مئوية) إلى درجة حرارة فهرنهايت 215 درجة (102 درجة مئوية).

وهذا الاختلاف في درجات الحرارة يضمن بقاء المركبة الفضائية في الظروف القاسية التي ستواجهها بالفعل في الفضاء.

وستكون الخطوات التالية هي ضم أجزاء المركبة معا لتشكيل المرصد المجمع بالكامل وإكمال الجولة الأخيرة من عمليات الاختباروالتقييم قبل الإطلاق.