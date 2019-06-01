شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كولومبيا قد تفقد 60٪ من الأراضى المناسبة لرى لأرز بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد التحذيرات من تغير المناخ مع توالى الأيام، فبدون تفعيل التخفيضات العالمية الكبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة ستحدث العديد من المشكلات، ومنها أن كولومبيا ستفقد 60% من الأراضي المناسبة لإنتاج الأرز بحلول 2050، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجراها برنامج البحوث التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي (CCAFS).

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، سيحدث تغيير في إنتاج الأرز في بعض البلدان الأسيوية، حيث يوضح البحث أن الظروف المناسبة لزراعته ستكون على ارتفاعات أعلى، فيما تكون حقول الارتفاعات المنخفضة ساخنة أو جافة جدًا لإنتاج الأرز.

ووجدت الدراسة أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في كولومبيا تصل إلى 4.4 مليون هكتار حالياً "أي حوالى 2.47 فدان"، ولكن يمكن تخفيضها إلى 1.8 مليون هكتار في غضون بضعة عقود.

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تغير المناخ والحقول

وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها في بلد في أمريكا اللاتينية وتم نشرها في استراتيجيات التكيف من أجل التغيير العالمي.

وقال فابيو كاسترو، الباحث الرئيسي في الدراسة: "يمكن تجنب الكثير من هذه الآثار إذا عملنا في الوقت المحدد من خلال تفعيل الاستراتيجيات حتى يكون مزارعونا أكثر استعدادًا ويتم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الزراعة والقطاعات الأخرى".

كما تسلط الدراسة الضوء على تحديات تغير المناخ التي تواجهها العديد من البلدان المدارية التي تزرع الأرز، وهو أهم محصول غذائي في العالم النامي.