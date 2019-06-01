شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات التعرف على الوجه تصل لمدارس نيويورك لفحص وجوه الطلاب والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لتوفير حماية أفضل للأطفال، ستقدم إحدى المناطق التعليمية فى نيويورك تجربة التعرف على الوجه داخل المدراس، ويوم الاثنين القادم، ستصبح منطقة "لوكبورت سيتى" أول نظام مدارس عامة فى الولايات المتحدة يختبر برنامج التعرف على الوجه بين الطلاب والموظفين.

وتبدأ المنطقة "مرحلة التنفيذ الأولى" لمجموعة برامج Aegis، التى تشمل أداة التعرف على الوجه، Sentry، التى تنبه مسؤولى المدرسة إذا التحق أى شخص من مرتكبى الجرائم الجنسية بالمدرسة أو إذا دخل أى من الطلاب الموقوفين أو الموظفين المفصولين أو أعضاء العصابات المعروفين فى المدرسة.

التعرف على الوجه

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ووفقًا لشركة SN Technology المطورة لبرامج Aegis، تقدم الشركة أيضا أداة للتعرف على الأشكال، والتى يمكنها التعرف على أشهر 10 أسلحة تستخدم فى إطلاق النار فى المدارس.

وقال ميشيل برادلى وروبرت ليبوما، المسئولين عن التقييم والتقنية، فى بيان إن منطقة مدينة لوكبورت التعليمية ملتزمة بحماية سلامة طلابها وموظفيها وزوارها، وإن المقاطعة زادت بالفعل من الإجراءات الأمنية فى الماضي، مثل نظام "رابتور" ID ، الذى يفحص بطاقات الهوية الصادرة من الحكومة.

وذكر بيان المقاطعة أن النظام لن يجمع المعلومات ويتتبع تحركات جميع طلاب المنطقة والموظفين والزوار. بدلاً من ذلك ، يقتصر البرنامج على تحديد ما إذا كان الفرد الذى تم إدخال صورته فى قاعدة بيانات النظام ليس مجرم.