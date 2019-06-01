شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن زيادة خصوصية تطبيقات الأطفال خلال مؤتمرها للمطورين WWDC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتصارع شركات التكنولوجيا مع مخاوف السلامة والخصوصية إلا أنه يقال إن أبل ستعلن عن زيادة فى خصوصية تطبيقات الأطفال، وستمنع تتبع الأطفال بالإعلانات، خلال مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC يوم الاثنين المقبل، ورغم عدم إعلان الشركة عن هذه التغيير أخبر مصدر صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة ستجري هذا التغيير.
وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العديد من مشكلات خصوصية الأيفون هى نتيجة لتطبيقات الجهات الخارجية التي تشارك المعلومات الحساسة، حتى التطبيقات في فئة الأطفال، مثل Curious World، مذنبة بمشاركة أسماء المستخدمين وأعمارهم.
وتقول أبل إن المخاوف المتعلقة بالخصوصية هي السبب الثانى الأكثر شيوعًا لرفض التطبيقات على متجر التطبيقات، وبحسب ما ورد التزمت الشركة بمواجهة تحديات تحسين الشفافية ومساعدة المستخدمين على الحصول على حماية أقوى للخصوصية والأمان للبيانات التي اختاروا مشاركتها.
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