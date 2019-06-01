شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 401 حديقة وطنية أمريكية تعانى من مشاكل تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن تلوث الهواء ليس فقط فى الأماكن المزدحمة والمناطق الصناعية، بل إنه أصبح مشكلة كبيرة أيضا بالحدائق، حيث إن أكثر من 96٪ من المنتزهات الوطنية الأمريكية التي تم تقييمها في تقرير حديث تعاني من مشاكل تلوث الهواء الكبيرة، فبعض المنتزهات الأكثر شهرة في كاليفورنيا هي من بين أكثر المناطق تلوثا، وفقًا لإحدى أكبر جمعيات الحفاظ على الموارد غير الربحية في البلاد.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قالت الرابطة الوطنية لحماية المتنزهات، إن الحدائق الملوثة هى 401 حديقة من 417 متنزهًا وطنيًا تم فحصها، وتبين أنها تعاني من مشكلات متعلقة بتلوث الهواء في واحدة على الأقل من أربعة مجالات: تغير المناخ، والأضرار التي تلحق بالطبيعة، والرؤية، والهواء غير صحي للتنفس.

كما أشار ذلك التقرير إلى أنه في عام 2018، قامت أربع حدائق في كاليفورنيا، وهى حدائق سيكويا وكينجز كانيون وجوشوا تري، ومحمية موخاف الوطنية بقياس الظروف الجوية غير الصحية للزوار وحراس الحدائق لأكثر من شهرين من العام، وتعد أسوأ الأيام عادة ما تكون في الصيف.

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ويقول التقرير، إن معظم تلوث الهواء في هذه المتنزهات يأتي من المركبات والصناعة الزراعية في وادي سان جواكين.

وتقول الدراسة، إن الهواء غير الصحي يمثل مشكلة مهمة في 85٪ من 417 متنزهًا يتم مراقبتها، وضرر على الطبيعة بنسبة 88 ٪، وكذلك مشكلة سماء ضبابية بنسبة 89٪ وتغير للمناخ بنسبة 80 ٪.