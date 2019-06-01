تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy M40 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M40 في مؤتمر يعقد في 11 من يونيو، واليوم كشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف كاملة في تسريبات جديدة قبل الإعلان الرسمي.

نشرت شركة سامسونج بعض الإعلانات التشويقية مؤخراً لهاتفها القادم Galaxy M40، والذي يكشف عنه النقاب رسمياً الشهر المقبل في الهند، حيث ينطلق الهاتف بسعر 287 دولار تقريباً.

كما كشفت التسريبات عن مستشعر رئيسي في كاميرة الهاتف الخلفية بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تؤكد التسريبات الجديدة على أن الهاتف لن يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh كما ذكر سابقاً بل أن قدرة البطارية في هذا الإصدار هي 3500 mAh.

ويعد هاتف Galaxy M40 أحد إصدارات سامسونج هذا العام بتصميم ثقب الشاشة Infinity-O المميزة بحجم 6.3 إنش كما تتميز بجودة عرض 1080 في 2340 بيكسل.

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ويضم هاتف Galaxy M40 رقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية للهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات واسعة الزوايا ومستشعر 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر دقة.

ويعد هاتف M40 أول إصدار لسامسونج من سلسلة M ينطلق مع نظام تشغيل Android 9 Pie مثبت مسبقاً، ومن المتوقع أن ينطلق في الأسواق العالمية، كما يتوفر لاحقاً على أمازون، ومتجر سامسونج على شبكة الإنترنت.

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