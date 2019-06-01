تكنولوجيا: Micron تعلن عن قطع علاقات العمل القائمة مع العملاق الصيني هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Micron اليوم عن قراراها بالتوقف عن توريد الرقاقات لشركة هواوي، كما أكدت الشركة على قطع العلاقات القائمة مع العملاق الصيني كإستجابة للقيود التي فرضت من الإدارة الأمريكية على شركة هواوي.

كانت شركة Micron واحدة من الشركات التي لم تستجيب بشكل سريع لقرارات الإدارة الأمريكية والقيود التي فرضت على هواوي، إلا أن Micron أعلنت اليوم عن موافقة الشركة على تطبيق قرار الحظر الذي فرض على العملاق الصيني، مع قطع علاقات العمل القائمة بين الشركتين.

ولعل أحد الأسباب الرئيسية لإستجابة Micron في النهاية إلى قرارات الإدارة الأمريكية نتيحة لوجود المقر الرئيسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الشركة في النهاية للموافقة على قيود وزارة التجارة في النهاية.

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ومن المقرر وفقاً لقرار شركة Micron الجديد أن تتوقف عن توريد الرقاقات لشركة هواوي، كما تتوقف عن توريد أي من التكوينات الأخرى لشركة هواوي ومنها المحركات الصلبة، سعة ذاكرة SSD الفلاشية، بطاقات الذاكرة الخارجية وغيرها من منتجات الشركة.

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