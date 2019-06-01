كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Micron اليوم عن قراراها بالتوقف عن توريد الرقاقات لشركة هواوي، كما أكدت الشركة على قطع العلاقات القائمة مع العملاق الصيني كإستجابة للقيود التي فرضت من الإدارة الأمريكية على شركة هواوي.
كانت شركة Micron واحدة من الشركات التي لم تستجيب بشكل سريع لقرارات الإدارة الأمريكية والقيود التي فرضت على هواوي، إلا أن Micron أعلنت اليوم عن موافقة الشركة على تطبيق قرار الحظر الذي فرض على العملاق الصيني، مع قطع علاقات العمل القائمة بين الشركتين.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية لإستجابة Micron في النهاية إلى قرارات الإدارة الأمريكية نتيحة لوجود المقر الرئيسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الشركة في النهاية للموافقة على قيود وزارة التجارة في النهاية.
ومن المقرر وفقاً لقرار شركة Micron الجديد أن تتوقف عن توريد الرقاقات لشركة هواوي، كما تتوقف عن توريد أي من التكوينات الأخرى لشركة هواوي ومنها المحركات الصلبة، سعة ذاكرة SSD الفلاشية، بطاقات الذاكرة الخارجية وغيرها من منتجات الشركة.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Micron تعلن عن قطع علاقات العمل القائمة مع العملاق الصيني هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.