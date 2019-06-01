تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy M40 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M40 في الهند في اليوم 11 من شهر يونيو الجاري. ولإثارة بعض الضجة، قامت الشركة بالكشف عن بعض الإعلانات التشويقية، بل أننا حصلنا على بعض المعلومات الرسمية عن الهاتف مثل وصوله إلى السوق بسعر 20 آلف روبية هندية أي ما يعادل 287 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، وأنه سيضم كاميرا في الخلف تمتاز بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أخرى في الأمام بدقة 16 ميغابكسل.
اليوم تم تسريب المزيد من التفاصيل حول المواصفات التقنية للهاتف Galaxy M40، وعلى الرغم من أن الشائعات السابقة ذكرت بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000mAh، فالمعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها اليوم تقول بأنه سيضم في الواقع بطارية بسعة 3500mAh.
وعلاوة على ذلك، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Galaxy M40 سيضم شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الزاوية العلوي اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.
في حين ستأتي الكاميرا الخلفية الأساسية مع مستشعر بدقة 32 ميغابكسل، فسوف تكون هناك كاميرا أخرى واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أخرى تعمل على إستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Galaxy M40 سيكون أول هاتف ضمن سلسلة هواتف Galaxy M Series يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.
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