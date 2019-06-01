تحديث Flyme OS 7.3 سيشق طريقه إلى 14 هاتفًا ذكيًا من شركة Meizu

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإعلان عن الهاتف Meizu 16Xs، قررت شركة Meizu المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بإحضار النسخة الأحدث من واجهة FlymeOS الخاصة بها إلى 14 من هواتفها الذكية الحالية.

توفر واجهة FlymeOS 7.3 الجديدة خوارزمية محسنة لنظام التشغيل بالكامل، وتجلب معها الوضع الليلي Night Mode إلى الكاميرا، فضلا عن التحسينات الأمنية والجمالية. وجدير بالذكر أن هذا التحديث سيكون هو الأخير لواجهة FlymeOS 7 قبل الإنتقال إلى واجهة FlymeOS 8.

One Mind 3.0 هي الميزة الأبرز في التحديث الجديد، فهي تجلب معها تحسينات لآلية إدارة نظام التشغيل في الخلفية، كما أنها تعمل على تحسين أداء الجهاز إستنادًا إلى أنماط الإستخدام. وقالت شركة Meizu أن التحسينات التي حصل عليها الذكاء الإصطناعي One Mind 3.0 يجب أن تؤدي إلى فتح التطبيقات بشكل أسرع وتحسين الأداء على أساس يومي.

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سيحصل تطبيق الكاميرا كذلك على وضع Super Night Scene Mode الذي رأيناه لأول مرة على الهاتف Meizu 16S والذي يسمح للمستخدمين بإلتقاط صور جيدة في البيئات المنخفضة الإضاءة. تتضمن الإضافات الأخرى خيار إضافة الصور الملونة إلى شاشة Always On Display وتحسين ردود الفعل الإهتزازية في وضع اللعب. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إصدار التحديث الجديد بشكل تدريجي، وتدعي شركة Meizu أنه سيشق طريقه إلى المزيد من الهواتف في المستقبل.