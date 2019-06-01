رصد الهاتف Motorola One Action مع المعالج Exynos 9609، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، أوضح لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks أن شركة موتورولا تعمل على أربعة هواتف ذكية جديدة، وكان Motorola One Action واحدًا منها. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية.

ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات Geekbench، فقد إتضح أن الهاتف Motorola One Action سيضم المعالج Exynos 9609 التابع لشركة سامسونج، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie من شركة جوجل.

من الواضح أنه سيتم تصميم الهاتف Motorola One Action ليكون هاتفًا متينًا، على الرغم من أنه ليس هاتفًا رائدًا مثل طرازات Moto Force. نادرًا ما تقوم شركة موتورولا بمقاومة المياه كليًا في هواتفها الذكية، وبدلاً من ذلك فهي تركز على التأثيرات الباقية مثل إستخدام الشاشات المضادة للكسر في هواتف Moto Z Force، وبالتالي فمن المحتمل أن يتم إستخدام نفس الإستراتيجة مع الهاتف Motorola One Action.

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وبغض النظر عن الهاتف Motorola One Action، فشركة موتورولا تعمل أيضًا على هاتف ذكي آخر سيصل إلى السوق تحت إسم Motorola One Pro.