شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاهدات فيديوهات YouTube تقفز فى رمضان.. والرياضة والدين الأعلى مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسبوع الماضى كشفت التقارير أن سكان الشرق الأوسط يقضون ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية على فيس بوك خلال الشهر، وقال "رامز شحاته" هو المدير الإدارى لموقع فيس بوك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: "الاستهلاك والوقت المستغرق فى برامجنا يزيد بالفعل".

ولكن ليس فقط فيس بوك هو من يستفيد من صوم المسلمين فى رمضان، إذ يشاهد المسلمون أيضًا المزيد من مقاطع فيديو YouTube الآن أكثر من أى وقت آخر من السنة، وهذا يجعل رمضان وقتًا مهمًا من العام للمعلنين.

وبشكل عام، يظل المسلمون مستيقظين فى الليل خلال شهر رمضان ويتمتعون بوقت فراغ أكثر، بشكل خاص قبل "الإفطار" و"السحور"، بالإضافة إلى أن كثير من الناس يعملون أيضا ساعات أقصر خلال اليوم، وهو ما يجعل هناك وقت أطول لقضائه أمام للمنصات المختلفة على الإنترنت.

وعلى أساس ذلك يتم إنفاق الكثير من أموال الإعلانات خلال شهر رمضان، حيث أطلقت جوجل The Lantern Awardللاحتفال بإعلانات الشهر الأكثر إبداعًا، وفقا لموقع dailysabah.

ولا تبلغ جوجل عن إجمالى وقت المشاهدة لموقع YouTube خلال شهر رمضان، لكن الشركة الأمريكية تقول أنه فى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قفزت مشاهدة الفيديوهات الرياضية بنسبة 22 ٪ وتزداد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالسفر بنسبة 30٪ ، وتشهد ألعاب الحركة وألعاب المحاكاة وألعاب الفيديو زيادة بنسبة 10-20٪ خلال الشهر.

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ويقضى الأشخاص أيضًا وقتًا أطول بنسبة 27٪ فى مشاهدة المواد الدينية على YouTube.

وقالت "جويس باز" هى رئيسة اتصالات جوجل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، :"بالنسبة لنا، يجمع YouTube الأشخاص معًا، ونحن نرى الكثير من الناس يرغبون فى مشاهدة الأشياء معًا".

وأضافت أن منتجات جوجل، مثل محرك البحث الخاص بها، موجودة "لتبسيط حياة الناس حتى يتمكنوا من التركيز على الأشياء التى تهمهم مثل أن يكونوا مع أحبائهم وأفراد أسرهم"، وخدمة Qibla Finder حتى يتمكنوا من الصلاة أينما كانوا.

وتقول جوجل إن أفضل عمليات البحث الشائعة خلال الأسبوع الأول من رمضان هذا العام كانت مفاجئة فى مصر والعراق والمملكة العربية السعودية، إذ شملت النتائج الأعلى مزيجًا من " Game of Thrones" وأوقات الصلاة وبرامج رمضان التلفزيونية ومواعيد الأفلام وألعاب الدورى الإنجليزي.