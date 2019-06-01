شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "سوبر نوفا" وكيف تحدث فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث "السوبر نوفا" خلال مراحل التطورالأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث ينفجر النجم ويطلق الحطام والجسيمات فى الفضاء، ورغم احتراق السوبر نوفا لفترة قصيرة فقط، إلا أنها تكشف للعلماء الكثيرعن بداية الكون، إذ أظهر نوع من السوبرنوفا كيف أننا نعيش فى عالم أخذ فى الاتساع، ينمو بمعدل متزايد باستمرار.

وأكد العلماء أيضًا أن " السوبر نوفا "الفائقة تلعب دورًا رئيسيًا فى توزيع العناصر فى جميع أنحاء الكون.





وهناك نوعان معروفان من السوبرنوفا وهما:

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يحدث النوع الأول فى أنظمة النجوم الثنائية عندما يلتقط أحد النجوم، وهو قزم أبيض مادة إضافية من نجم مجاورله حتى يصل إلى كتلة حرجة فيخضع لعملية انفجار نووى حرارى.

ويحدث النوع الثانى من السوبر نوفا في نهاية عمر نجم ضخم تفوق كتلته 8 كتل شمسية وينتهى عند إنتهاء عملية الإندماج النووى فيه، بسبب نفاذ الوقود النووى فجأة، وتتغلب قوى الجاذبية فينهار النجم نحو الداخل.