شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل أزاى .. هكذا يعمل الموتور الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المحرك الكهربائى اختراع من ابتكار العالم الإنجليزى مايكل فارادى، وهو أحد الأجهزة الكثيرة الاستخدام فى عصرنا الحديث، فهو يسير الآلات فى المصانع ويسير القطارات الكهربائية، كما يشغل آلات الخياطة ويدير الغسالات الكهربائية، يوجد منه أنواع متعددة كبيرة وصغيرة بحيث تناسب كل استخدام.

فكرة عمل المحرك الكهربائي

يتكون المحرك الكهربائى فى الأساس من "مغناطيس ثابت" و"موصل متحرك" يسمى "عضو دوار" والتى تشكل خطوط القوى بين أقطـاب المغناطيس، وعندما يمر تيـار كهربائى خلال "الموصل" يصبح الموصل مغناطيساً آخر، الأمر الذى يؤدى لتنافر المجالان المغناطيسيان ويؤدى هذا التنافر إلى دوران العضو الدوار.

محرك



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ويعتمد تشغيل المحرك الكهربائى على ثلاثة مبادئ رئيسية:

- توليد التيار الكهربائى لمجال مغناطسى فى العضو الثابت.

- توليد التيار الكهربائى الأخر لمجال مغناطيسى فى ملفات العضو الدوار.

- يصل التيار الكهربائى الثانى إلى ملفات العضو الدوار عن طريق مبادل كهربائى ذو تقسيمات توزع التيار المستمر.

- يحدث تجاذب بين المجالان المغناطيسيان أو يتنافرا فتحدث حركة العضو الدوار.