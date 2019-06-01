شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار 3 شركات أمريكية لإرسال المعدات اللازمة للقمر بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضى، تعتزم الولايات المتحدة إرسال معدات إلى سطح القمر فى عامى 2020و2021، استعدادا لمهمة قمرية بحلول 2024، حسبما ذكرت وكالة ناسا أمس الجمعة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اختارت وكالة الفضاء 3 شركات أمريكية وهم Astrobotic و Intuitive Machines و Orbit Beyond لإرسال الأدوات والمعدات العلمية الأخرى إلى القمر كجزء من برنامج Artemis.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريع الجدول الزمنى لإعادة وضع البشرعلى سطح القمر بحلول عام 2024، وهوالموعد الجديد المستهدف، بعد أن كان من المتوقع الوصول إلى القمر بحلول عام 2028.

قامت كل شركة بتطويرأدوات الهبوط القمرية بأحجام وأشكال مختلفة، وسوف يسلم رواد الهبوط ما يصل إلى 23 حمولة صغيرة من المعدات التى تقدمها ناسا، وينبغى أن يشمل ذلك المعدات التى من شأنها جمع المعلومات لمساعدة رواد الفضاء فى وقت لاحق على الهبوط والتنقل وحماية أنفسهم من الإشعاع.

Advertisements

ستحاول الأجهزة الهبوط بحلول يوليو 2021 فى بقعة مظلمة على سطح القمر يمكن رؤيتها من الأرض، وسوف تسهل شركة SpaceX تسهيل هذا الاطلاق.