شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: المسلمون يستخدمون التكنولوجيا الحديثة للاحتفال برمضان والعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان المبارك وفى الفترة التى تسبق احتفالات العيد، يزيد استخدام العالم وخاصة المسلمين للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك للاحتفال بطرق تكنولوجية حديثة، وتظهر نتائج استطلاع على الإنترنت أجراه موقع فيس بوك أن 57٪ من المجيبين الذين يحتفلون بشهر رمضان فى باكستان والذين يمتلكون أيضًا هاتفًا محمولًا يوافقون على العبارة التالية: "الهواتف المحمولة تساعدنى على اتباع الممارسات الإسلامية خلال شهر رمضان".

ووافق ما يقرب من ثلاثة أرباع من المجيبين (71٪) على أن الهواتف النقالة ساعدتهم البقاء على اتصال وثيق مع الأصدقاء والعائلة خلال الشهر الكريم، ويوافق معظم المشاركين (68٪) أنها تساعدهم فى معرفة المزيد حول ما يحدث خلال شهر رمضان.

وكلف فيس بوك مركز البحوث Kantar لإجراء دراسة بحثية كمية عبرالإنترنت فى إندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصروباكستان والمملكة المتحدة وفرنسا ونيجيريا لفهم كيف يحتفل الناس برمضان وكيف يتغير نظامهم اليومى خلال الشهر الكريم، وأُجرى هذا البحث فى أبريل 2019.

الاستطلاع



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وإلى جانب التركيز على الروحانيات، يُظهر الاستطلاع أن شهر رمضان لديه جانبًا اجتماعيًا مهمًا، إذ يتفق 61٪ من المشاركين على أن الوقت قد حان لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

ويظهر المسح أيضًا أنه خلال شهر رمضان، يميل الناس إلى التركيز على شراء الطعام والملابس والأدوات المنزلية، ويوافق واحد وستون فى المئة من المجيبين على أن رمضان هو شهرالطعام ، و 37 ٪ يقولون إنه أفضل وقت للعثور على عروض جيدة و37 ٪ يوافقون على أنهم يحبون ارتداء الملابس الجديدة لهذه المناسبة.

وقال 34 فى المئة من المجيبين أنهم يستخدمون Facebook و Instagram للبحث فى الملابس والأزياء، وقال 30٪ من المشاركين الذين يخططون مقدمًا أنهم يستخدمون Facebook و Instagram للبحث عن الأجهزة المنزلية.