تكنولوجيا: تجربة شبكة BBC الإخبارية تؤكد على أن البث عبر شبكات 5G يستهلك البيانات بشكل سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعطل النظام بشكل كامل لفترة تصل إلى 15 دقيقة في تجربة بث حي لشبكة BBC الإخبارية عبر شبكات 5G، حيث أستهلكت البيانات بشكل سريع قبل أن ينتهي البث.

بدأت شبكات الجيل الخامس في الإنتشار بالفعل في عدة مناطق حول العالم في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن توفر تقنية شبكات الجيل الخامس سرعة في الإتصال مع تأخير أقل في وصول الإشارات إلى الهاتف لمشتركي هذه الخدمة.

إلا أن إنقطاع الإرسال عن مراسل شبكة BBC مؤخراً كشف عن لمحة أخرى من لمحات الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث يستهلك هذا الإتصال السريع كم كبير من بيانات الهاتف بسرعة فائقة أدت إلى تعطل نظام البث بشكل كامل لفترة تصل إلى 15 دقيقة، في الشبكات التابعة لشركة الناقل EE.

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وتأتي هذه التفاصيل الجديدة حول آداء شبكات المحمول 5G في الوقت الذي لم تحقق الشبكات الإنتشار الكبير بالفعل في المملكة المتحدة، أي أن التغطية مازالت غير مثالية في الوقت الراهن لدعم المستخدمين على الوجه الأمثل.

يذكر أن بث شبكة BBC الأخبارية عبر شبكات 5G جاء في البداية بآداء سريع وواضح وبأسرع إستجابة مع أعلى جودة في العرض.

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