إختبارات الأداء تكشف لنا عن المواصفات الرئيسية للهاتف Huawei Nova 5i

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ظهوره قبل يومين على منصة إختبارًا الأداء Geekbench، فقد تم رصد الهاتف Huawei Nova 5i كذلك اليوم على منصة إختبارات الأداء الأخرى AnTuTu. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في وقت لاحق من هذا الشهر جنبًا إلى جنب مع الهاتف Huawei Nova 5 والذي يقال أنه سيدعم تقنية الشحن السريع 40W Huawei SuperCharge.
تؤكد المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات AnTuTu أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن شاشة LCD تمتاز بدقة +FullHD مع العلم بأن هذه الشاشة ستضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكامير الأمامية.
وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيعمل أيضًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.1 الأحدث من شركة Huawei. وإلى جانب ذلك، فمن المتوقع أن يصل الهاتف Huawei Nova 5i أيضًا مع بطارية بسعة 3900mAh، ومع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية.
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