صور حاسوبية جديدة تجسد لنا بعض الألوان التي سيأتي بها الهاتف iPhone XR 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مايو الماضي، رأينا مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو خليفة الهاتف iPhone XR المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام. تلك الصور كانت تعرض لنا الهاتف iPhone XR 2019 بألوان محتلفة لامعة على غرار ألوان iPhone XR الحالي، ولكن حصلنا في وقت لاحق على معلومات جديدة مفادها أن الألوان التي سيأتي بها الهاتف iPhone XR 2019 ستكون غامقة على غرار ألوان iPhone XS و iPhone XS Max. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور حاسوبية جديدة تجسد لنا الهاتف iPhone XR 2019 بتشكيلة من الألوان المختلفة الغامقة.

في الواقع، هذه الصور الحاسوبية الجديدة تعرض لنا الهاتف iPhone XR 2019 باللون الأحمر والأسود والرمادي والذهبي، ولكن جميع هذه الألوان تبدو غامقة على عكس ألوان الهاتف iPhone XR الحالي التي تبدو مشرقة. وفي حين أن هذه الصور الحاسوبية التي بحوزتنا اليوم تعرض لنا الهاتف iPhone XR 2019 بأربعة ألوان مختلفة فقط، فقد ذكرت الشائعات السابقة أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا كذلك باللونين الأرجواني والأخضر.

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وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق iPhone XR 2019 في وقت لاحق من هذا العام. ووفقا للشائعات، فمن المتوقع أن يحتفظ بنفس الأبعاد وبنفس التصميم على مستوى الواجهة الأمامية، ولكنه سيحصل على كاميرا ثانية في الخلف، مما يجعله أكثر جاذبية للمستهلكين.