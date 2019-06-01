الهاتف Huawei Mate 20 Pro يعود إلى برنامج Android Q Beta

فاطمة أيت طالب - دبي - إنضم الهاتف Huawei Mate 20 Pro إلى برنامج Android Q Beta في أوائل شهر مايو الماضي، ولكن تم إسقاطه بعد أسبوعين فقط بعدما قررت الحكومة الأمريكية منع شركة Huawei من التعامل مع الشركات الأمريكية. ومع ذلك، فقد قررت شركة جوجل الآن إعادة الهاتف Huawei Mate 20 Pro إلى برنامج Android Q Beta مما يعطي قليلاً من الأمل لعملاء الشركة الصينية في الحصول على تحديث Android Q الرسمي في الوقت المناسب.

يوم الجمعة الماضي، قامت شركة جوجل بإزالة جميع آثار هواتف Huawei من قاعدة بياناتها، بما في ذلك Android و Android Entreprise و Android Q Beta. لم نرى حتى الآن أي من هواتف Huawei تعود إلى أول منصتين. عندما بدأت شركة Huawei في تجنيد المختبرين، إقتصر الأمر على مطوري تطبيقات Google Play Store من أوروبا الوسطى والشرقية. يجب إصدار بنيات جديدة من التحديث كل يوم ثلاثاء وخميس إلى غاية 30 يونيو.

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من المثير للاهتمام حقًا أن نرى كيف سينتهي هذا. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد رفعت جوجل الحظر المفروض على الأجهزة التابعة لشركة Huawei لمدة 90 يومًا، ولكن ما لم يتم حل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فمن المتوقع أن تظل Huawei في حالة من النسيان. لتغطية أي خسائر، يقول المسؤولون التنفيذيون في الشركة الصينية أن هناك نظام تشغيل داخلي قيد التطوير، ولكنه لن يحل جميع المشاكل.