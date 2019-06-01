صور مسربة تعرض لنا التطبيقين Music و TV المستقلين لنظام MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - كان برنامج iTunes موجودًا منذ فترة طويلة جدًا، وكان المتجر الوحيد حيث تعرض شركة آبل المنتجات والخدمات الخاصة بها. على سبيل المثال، يمكن إستخدامه لشراء الأغاني، والكتب، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، والتطبيقات، ومساحات التخزين السحابية، ويتم إستخدامه أيضًا للمساعدة في مزامنة أجهزة iOS. على هذا النحو أصبح البرنامج ممتلئًا للغاية.

هذا هو السبب في أنه لم يكن من المفاجئ معرفة أنه صدر تقرير في شهر أبريل الماضي يشير إلى أن شركة آبل ترغب في تقسيم iTunes إلى تطبيقات منفصلة قابلة للإدارة بشكل أفضل. الآن، وفقال لتقرير من موقع 9to5Mac، فيبدو أنه تمكن من وضع يديه على صور تعرض لنا تطبيق Music وتطبيق TV المستقلين لنظام MacOS.

كلا التطبيقين يبدوان مماثلين من حيث التصميم ولكنهما يستخدمان ألوان مختلفة. ولحد الآن، ليست لدينا فكرة عن كيفية عمل هذين التطبيقين، ولكن ينبغي أن تكون لدينا فكرة أفضل في الأسبوع المقبل عندما تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، وهو الحدث حيث من المفترض أن تعلن شركة آبل عن الإصدارات الرئيسية الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك iOS و MacOS و WatchOS و TvOS، وعن هذه التطبيقات المنفصلة الجديدة لنظام MacOS.

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إذا لم تكن من محبي برنامج iTunes الحالي وتعتقد أنه يمكن تحسينه، فهذه التغييرات على الأرجح تستحق أن تتطلع إليها. عمومًا، سنواصل ترقب الوضع على أمل الحصول على المزيد من المعلومات، ولكن يرجى العودة إلينا في الأسبوع المقبل لمعرفة التفاصيل الرسمية.