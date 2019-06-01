7 مقاييس صحية تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب

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خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 03:50 مساءً - كشفت دراسة جامعية أن عدة عوامل رئيسية بمقدروها المساعدة في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا حرص الأشخاص على متابعتها بشكل مستمر.

وأجرى باحثون بجامعتي "فاندربيلت" و"وتافتس"، ومستشفى ومختبر علم الأوبئة الغذائية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دراسة ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "JAMA Network Open" العلمية.

وقالت جمعية القلب الأمريكية إنّ المقاييس الصحية السبعة التي تتنبأ بصحة القلب تشمل 4 سلوكيات يسيطر عليها الأشخاص، و3 قياسات حيوية دورية يجب أن تبقى في مستويات صحية.

وأضافت الجمعية أن السلوكيات القابلة للتعديل؛ عدم التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وتناول الطعام الصحي، وممارسة الأنشطة الرياضية، في حين تشمل القياسات الحيوية ضغط الدم، والكوليسترول والسكر في الدم.

كما درس الباحثون مدى تأثير هذه التدابير السبع في صحة القلب في المستقبل، ووجدوا أن التزام الأشخاص بهذه العوامل يحدد درجة صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن 75 ألف شخص من البالغين في الصين، أكملوا استبيانات حول صحتهم وخضعوا لاختبارات سريرية واختبارات معملية خلال مدة الدراسة التي استمرت 4 سنوات.

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وعلى مدار السنوات الخمس التالية، تابع الباحثون حالات الإصابة الجديدة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا نتائج جيدة في المقاييس السبعة، من حيث مدى الالتزام بها، كانت لديهم فرصة أقل لخطر الإصابة القلبية الوعائية مقارنة بالأشخاص الذين لم يلتزموا بذلك.

وبحسب الباحثين فإن تحسين هذه المقاييس بمرور الوقت يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

من جانبه قال شيانغ قاو، قائد فريق البحث: إن "الدراسة تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يقوا أنفسهم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل إذا حرصوا على متابعة هذه العوامل السبعة والالتزام بها".

وأردف: "على سبيل المثال تمكّن نحو 19% من المشاركين في الدراسة من الحفاظ على درجة أفضل في صحة القلب والأوعية الدموية طوال فترة الدراسة، ووجدنا أن هؤلاء الأشخاص لديهم فرصة أقل بنسبة 79% للإصابة بأمراض القلب في المستقبل".

وأمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ونحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنوياً، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنوياً، وفق ذات المنظمة.

