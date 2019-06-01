تكنولوجيا: تقرير: أقمار مشروع Starlink التابع لسبيس إكس تسير بشكل صحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر أسبوع حاليا على إطلاق المجموعة الأولى المكونة من 60 قمر صناعى للإنترنت ضمن مشروع Starlink التابع لشركة سبيس إكس، حيث أصدرت الشركة مؤخرا بيان عن حالة المهمة، ووفقًا لمتحدث رسمى لسبيس إكس: “لقد نشرت جميع الأقمار الصناعية الستين صفائحها الشمسية بنجاح، وأوجدت طاقة إيجابية وتواصلت مع محطاتنا الأرضية."
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلم يشر البيان مباشرة إلى مخاوف علماء الفلك بشأن سطوعهم ووضوح رؤيتهم، لكن إيلون موسك سبق وأن أشار إلى أنه لا يتوقع من هذه الأقمار أن يصلوا إلى ارتفاعهم الكامل قبل ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ووفقًا لـ SpaceX، "يتم تقليل رصد أقمار Starlink بشكل كبير حيث ترفع المدار إلى مسافة أكبر وتوجيه نفسها باستخدام هوائيات المصفوفات المرحلية نحو الأرض وصفائحها الشمسية خلف جسم القمر الصناعي."
لكن تقرير سابق أشار إلى ان أربعة من الوحدات تعانى من مشاكل غير محددة، فى حين قال تحديث اليوم أن "معظم" الأقمار الصناعية تستخدم أجهزة الدفع الخاصة بهم للوصول إلى الارتفاع التشغيلى وأجروا اتصالات بالفعل مع هوائيات النطاق العريض، ولكن جميعها لديها القدرة على المناورة لتجنب بعضها البعض وغيرها من الأشياء.
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