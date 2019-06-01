شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة الطيران الفضائية Stratolaunch تعلق أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أن شركة الفضاء Stratolaunch أغلقت متجرها، فيما تبحث الشركة حاليا إمكانية بيع أصولها والملكية الفكرية.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فقد تأسست شركة Stratolaunch على يد بول ألن فى عام 2011 فى محاولة لتطوير إطلاق جوى داخل المدار، إلا أنه بدأت تظهر عليها علامات اضطراب فى يناير من هذا العام، بعد بضعة أشهر من وفاة ألين ، عندما أعلنت أنها تخفض عملياتها، وقد قررت الشركة عدم المضى قدمًا فى خططها لإنشاء نوع جديد من محركات الصواريخ ومجموعة من مركبات الإطلاق ، بما فى ذلك طائرة فضائية.

وفى بيان، قالت إنها اختارت التركيز على تطوير أكبر طائرة فى العالم والعمل على إطلاقها التجريبى لصاروخ Northrop Grumman Pegasus XL، وبحسب ما ورد تم تسريح حوالى 50 موظفًا كجزء من هذا القرار، ولم يترك سوى 20 شخصًا لمواصلة العمل على متن الطائرة.

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وعلى الرغم من الانتكاسة، كانت شركة Stratolaunch لا تزال قادرة على تجربة طيران أكبر طائرة فى العالم لأول مرة فى أبريل الماضى، حيث تم تصميم الطائرة الضخمة، التى تحتوى على جناحين بطول 385 قدمًا ، لنقل الصواريخ على ارتفاع 35000 قدم قبل أن تسقطها فى الجو حتى تتمكن من الوصول إلى الفضاء.