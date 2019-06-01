تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف سامسونج القادم Galaxy Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات حول هاتف Galaxy Note 10 عبر Android Police اليوم لتكشف عن مزيد من مواصفات الإصدار القادم من سلسلة Note، حيث أشير إلى أن الهاتف يأتي دون مدخل السماعات أو زر التحكم في مستوى الصوتيات.

مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج القادم Galaxy Note 10، حيث كشفت التسريبات حتى الآن عن خطط سامسونج لإطلاق اثنان من إصدارات هاتف Galaxy Note 10 حيث يأتي الإصدار الرئيسي بحجم أصغر، بينما يأتي الإصدار الثاني والأكبر حجماً بعنوان Pro.

وقد كشفت التسريبات اليوم على أن سامسونج لن تقدم مدخل السماعات 3.5مم في تصميم كلا الهاتفين، كما تختفي الأزرار المادية الخاصة بالتشغيل، والتحكم في مستوى الصوتيات إلى جانب الزر المخصص لمساعد Bixby، لكن كبديل للأزرار المادية تشير التسريبات إلى مساحة مخصصة بخاصية اللمس أو المسح للتحكم في تشغيل الشاشة، الصوتيات إلى جانب تنشيط مساعد Bixby، حيث من المتوقع أن تحاكي هذه المساحة المخصصة للأزرار مستشعر البصمة في هاتف Galaxy S10E.

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وقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط العملاق الكوري للتخلص من الأزرار المادية في سلسلة Note 10 القادمة، بينما يأتي الهاتف بمدخل خاص لتخزين قلم S Pen، كما تشير التوقعات إلى أن إزالة الأزرار المادية ستدفع سامسونج لزيادة حجم البطارية بسلاسة أكبر.

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