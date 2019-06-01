تكنولوجيا: هواوي تجلب نمط DC لتعتيم الشاشة في تحديث جديد لهاتفي P30 وP30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن بدء دفع تحديث جديد لمستخدمي هاتفي P30 وP30 Pro في الصين، تقدم من خلاله نمط تعتيم الشاشة DC، كما يأتي التحديث بتحسينات في تقنية إستشعار البصمة.

تسير هواوي على خطى الكثير من الشركات التي تستخدم شاشات OLED في هواتفها الذكية، حيث تستبدل العملاق الصيني اليوم في تحديث جديد لبرمجيات هاتفي P30 وP30 Pro في الصين تقنية PWM لتعتيم الشاشة لتقدم في هذا التحديث تقنية DC للتعتيم.

ولقد إعتمدت تقنية PWM لتعتيم الشاشة في السابق على غلق وفتح البيكسل بهدف خفض سطوع الشاشة، حيث تؤدي هذه التقنية إلى ظهور وميض مزعج لبعض المستخدمين، بينما تأتي تقنية DC لتعتيم الشاشة على خفض قوة كل بيكسل على حدا، مما يعمل على خفض السطوع في الشاشة مع إبقاء السطوع في وضع التشغيل بإستمرار.

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ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين تمكين نمط DC لتعتيم الشاشة من خلال الإعدادات، أيضاً يأتي التحديث بتحسينات في تقنية إستشعار البصمة، كما يأتي التحديث الجديد بحجم 400 ميجابايت.

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