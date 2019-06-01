الكاميرا الخالية من المرايا الأحدث من شركة Panasonic قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 6K

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، في أعقاب إعلان كل من Nikon و Canon عن الكاميرات الخاصة بها الخالية من المرايا والكاملة الإطار، قررت شركة Panasonic زيادة وتيرة المنافسة من خلال الكشف عن سلسلة كاميراتها الجديدة التي تنتمي إلى سلسلة Panasonic Lumix S Series. الآن قررت الشركة اليابانية العودة إلينا مع كاميرا جديدة تنتمي أيضًا إلى هذه السلسلة تدعى Panasonic Lumix S1H.

من الواضح أن الكاميرا الجديدة Panasonic Lumix S1H تستهدف أكثر مصوري الفيديوهات. وذلك لأن الكاميرا قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 6K. هي تحتوي على نسبة عرض على إرتفاع غريبة تبلغ 2:3، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على أبعاد مألوفة، فهذه الكاميرا قادرة أيضًا على التسجيل بدقة 5.9K وبمعدل 30 إطار في الثانية مع أبعاد تبلغ 16:9.

وبالنسبة لبقية ميزات الكاميرا الجديدة من شركة Panasonic، فهي تشمل V-Log و V-Gamut التي يمكن أن تدعم العديد من النطاقات الديناميكية، مما قد يضيق الخناق على كاميرات Sony الراقية الخالية من المرايا. ونظرًا إلى أن Panasonic Lumix S1H تعتبر جزءًا من سلسلة Panasonic Lumix S Series، فهي ستكون متوافقة مع عدسات S-Series الخاصة بالشركة، لذلك إذا كنت قد إستثمرت بالفعل في بعضها، فسوف تتمكن من إستخدامها مع Panasonic Lumix S1H من دون أي مشاكل.

قامت شركة Panasonic بعمل رائع مع سلسلة كاميرات Panasonic Lumix G Series، ولكن يبدو أن الكاميرا الجديدة Panasonic Lumix S1H ستساعد في وضع معيار جديد للشركة. ومع ذلك، فهي لن تكون رخيصة بحيث يقال أنها تكلف 4000 دولار أمريكي.