انت الان تتابع تفاصيل خبر آبل تتخلى عن "آيتونز" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 01:53 مساءً - قالت وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، إنّ شركة آبل ستتخلى عن برنامج "آيتونز" المخصص لتشغيل وتنظيم الموسيقى الرقمية والفيديو على أجهزة الكمبيوتر بشكل كامل.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن برنامج آيتونز سيُستعاض عنه ببرامج مستقلة قائمة بذاتها تتيح الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام من مصدرها مباشرة.

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وبحسب الوكالة، قد يعلن رئيس الشركة، تيم كوك، التخلي عن برنامج آيتونز خلال مؤتمر تنطلق فعالياته في الثالث من يونيو.

وكان ما يسمى "آيتونز" يعتبر أفضل طريقة لتنظيم ما لدى مستخدمي منتجات آبل من موسيقى وأفلام والاستمتاع بها، وخرج هذا البرنامج إلى حيز الوجود للمرة الأولى في عام 2001، مكتوباً بلغة سي بلس بلس، ويعمل على أنظمة "ماك ومايكروسوفت ويندوز".

وسبق لشركة آبل أن أجرت تعديلات على تصميم قسم البودكاست والمدونات الصوتية تتيح الاستماع للحلقات مباشرة من الموقع بدون الحاجة لبرنامج آيتونز.