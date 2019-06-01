قاض أمريكي يأمر فيسبوك بتسليم سجلات خصوصية البيانات

أمر قاضٍ أمريكي شركة فيسبوك بإعطاء مساهميها رسائل البريد الإلكتروني والسجلات الأخرى التي تتعلق بكيفية تعاملها مع خصوصية البيانات، وذلك بعد فضيحة تمكن شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبريدج أناليتيكا” Cambridge Analytica من الوصول إلى البيانات الخاصة بنحو 87 مليون مستخدم.

وفي القرار المكون من 57 صفحة الذي نُشر يوم الخميس – والذي جاء بعد محاكمة استغرقت يومًا واحدًا في شهر آذار/ مارس الماضي – قال نائب المستشار (جوزيف سلايتس) من محكمة ديلاوير تشانسري: إن المساهمين أظهروا “أساسًا موثوقًا به” للاعتقاد بأن أعضاء مجلس إدارة فيسبوك قد ارتكبوا مخالفات تتعلق بانتهاكات خصوصية البيانات.

وأشار سلايتس إلى أن فيسبوك كانت في وقت الخرق الذي تورطت فيه مع “كاميريدج أناليتيكا” في عام 2015 خاضعةً لقرار موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الذي يطالبها بتعزيز إجراءات أمان البيانات. ولم يُكشف عن الخرق حتى شهر آذار/ مارس 2018.

وكتب سلايتس: “توفر الأدلة المقدمة للمحاكمة أساسًا موثوقًا لاستنتاج بأن مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك قد فشلوا في الإشراف على امتثال فيسبوك لقرار الموافقة، وجهودها الأوسع لحماية البيانات الخاصة لمستخدميها”.

ورفع المساهمون دعوى قضائية على فيسبوك في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي للحصول على سجلات تتعلق بشركة “كامبريدج أناليتيكا” وغيرها من الخروقات، وقالوا: إنهم قد يرفعون – عند اكتشاف أي مخالفات – دعوى قضائية على مسؤولي ومديري الشركة من خلال الدعاوى المعروفة بالمشتقات.

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يُشار إلى أن دعاوى المشتقات تُرفع نيابة عن الشركات، مع استرداد الأموال من المسؤولين والمديرين، أو شركات التأمين الخاصة بهم، لتذهب إلى الشركات نفسها.

واستخدمت شركة “كامبريدج أناليتيكا” – التي استأجرتها الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016 – تقنيات تحديد ملامح الصورة للتنبؤ بسلوك الناخب والتأثير عليه. وأُوقفت الشركة بعد الكشف عن الخرق، وتبع ذلك العديد من التحقيقات التنظيمية مع فيسبوك من قبل حكومة الولايات المتحدة، وحكومات أوروبية.

وصرح (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لفيسبوك – للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر نيسان/ أبريل 2018 بأن شركته اكتشفت خرق “كامبريدج أناليتيكا” في عام 2015، لكنها لم تجر تدقيقًا، أو أخبرت المستخدمين، ولجنة التجارة الفيدرالية، وفق ما قال سلايتس.