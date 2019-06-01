شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تستعد للتحقيق مع جوجل بشأن مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدران مطلعان أن وزارة العدل الأمريكية، تعتزم التحقيق مع شركة جوجل لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكارفي كيفية إدارتها لأعمالها التجارية عبر الإنترنت أم لا.

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت المصادر إن مسؤولين من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة، وكلاهما ينفذان قانون مكافحة الاحتكار، التقيا في الأسابيع الأخيرة لمنح القضاء سلطة قضائية على جوجل، فيما قال أحد المصادر إن التحقيق ركز على مزاعم بأن جوجل أعطت الأفضلية لشركاتها الخاصة في عمليات البحث.

Advertisements

واشار التقريرإلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية كانت قد حققت مع جوجل قبل سنوات عديدة، ولكنها هذه المرة سوف تفوض وزارة العدل بذلك، فبعد انتهاء التحقيق في عام 2013، قررت لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع أن جوجل لم تنتهك أي قوانين لمكافحة الاحتكار، وذلك بعد مزاعم بأن الشركة عرضت نتائج بحث متحيّزة، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت في تقريرها الآن: إن شعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل "تُرسي الأساس للتحقيق".

فيما تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة العدل، في الوقت الذي تواجه فيه جوجل وغيرها من عمالقة وادي السيليكون فحصا متجددا لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.