شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا الأمريكية قلقة بشأن تعريفة ترامب الجمركية على المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال الحرب بين الصين والولايات المتحدة قائمة حتى الآن، والتى كانت بدايتها مع فرض حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعريفة ضريبية على المنتجات الصينية والتى طالت كم واسع وكبير من المنتجات والمكونات التقنية، إلا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن عن مشروع قرار جديد لفرض ضرائب على السلع المكسيكية بنسبة 5%، والذى من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ فى 10 من الشهر الجاري مع معدل زيادة شهرى بنسبة 5% حتى أكتوبر لتصل الضريبة بذلك 25% بحد أقصى.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فقد عبرت العديد من شركات التقنية الأمريكية، من مخاوفها من عواقب هذه الضرائب، الأمر الذى قد يدفع البرازيل لفرض قرار مماثل، خاصة وأن المكسيك تعد بديلا مهما لنقل سلاسل الدعم التصنيعية الخاصة بهم، والتى كانت متواجدة فى الصين وتم نقلها أو سيتم نقلها على أعقاب التوتر الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين، مما يجعلهم قد وقعوا فى نفس الأزمة مرة أخرى.

وقد عارضت غالبية الشركات التكنولوجيا هذا القرار، والذى يرون أنه قرار متسرع لا يمكنه حل المشاكل، خاصة وأن الدافع وراء هذا القرار هو التغلب على مشكلة الهجرة غير الشرعية.